Vandaag bewolkt weer in Blaricum

met update Vijftiger uit Nijkerk, die volgens OM vrouw vermoordde en twaalf keer op collega schoot, overleden in cel

De man die ervan verdacht wordt dat hij op 22 februari in Nijkerk een vrouw vermoordde en vervolgens in Bunschoten op zijn collega schoot, is dit weekend overleden. Hij pleegde zelfmoord in de Penitentiaire Inrichting (PI) Grave.