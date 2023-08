Ellen Hoog als analist aanwezig bij NOS-uitzendingen EK hockey

Halsema gaat niet in op uitnodi­ging Rotterdam­se In­dië-herdenking

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaat niet op de uitnodiging van de Rotterdamse Indië-herdenking in. ,,Ze is op 16 augustus alleen aanwezig bij de dekoloniale Indië-herdenking in Amsterdam-Zuid”, zegt haar woordvoerder. Waarom Halsema niet op de uitnodiging ingaat, is niet bekend.