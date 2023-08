Gewonde door steekinci­dent in woning Noordwij­ker­hout, verdachte opgepakt

Door een steekincident in een woning aan de Dorpsstraat in Noordwijkerhout is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met een steekwond in zijn been overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden.