Heldere dag in Bloemendaal

AS Roma laat na Ajax helpende hand te bieden in Europa, play-offs laatste ticket van start

De eredivisie zit erop en dat betekent dat bijna alle Europese tickets zijn toebedeeld aan een team. Ajax kon zonder zelf te spelen nog een ticket ‘promoveren’ als AS Roma de finale van de Europa League won, maar dat gebeurde niet. Verder moet alleen het ‘slechtste’ ticket nog verdiend worden. Dat kunnen FC Twente, Sparta, FC Utrecht en Heerenveen deze weken via de play-offs, die vandaag starten, bemachtigen. Dit is een overzicht van de tickets en instroomdata voor het volgende Europese seizoen.