Vanochtend overwegend bewolkt in Bloemendaal

Utrechter vast voor betrokken­heid bij drugslab in Zaandam

De politie heeft een 34-jarige man uit Utrecht aangehouden voor betrokkenheid bij een drugslab in Zaandam. Het lab was vorig jaar oktober ontdekt op een bedrijventerrein. In het pand aan de Gerrit Kiststraat trof de politie destijds het lichaam van een 44-jarige man uit Amstelveen aan.