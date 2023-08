4% van alle stemmers in Bodegraven-Reeuwijk koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, meer dan gemiddeld in Zuid-Holland

indebuurt.nl Nieuwe woningen in Kamerik: zo gaat het met project Weidse Weelde

Dat wonen in en rond Woerden in trek is, vinden wij niet gek. Ook in Kamerik weten ze er alles van. Bijna alle woningen van nieuwbouwproject Weidse Weelde zijn al verkocht. In april startte de bouw en inmiddels staat de basis van de 20 appartementen er.