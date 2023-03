Achtertuin van dit huis heeft de sfeer van een strandtent, compleet met een buitenbar

Na drie jaar klussen is huis van Desmond en Priscilla af, nu gaan ze verhuizen (en wéér verbouwen)

Desmond en Priscilla Goes hadden niet gedacht in Boskoop uit te komen, toen ze een woning zochten die apart is en die ze zelf iets groter konden maken. De dijkwoning aan de Noordeinde voldeed daar helemaal aan.