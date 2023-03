Auto rijdt dwars door ANWB-bord en belandt in het water

De dag van... Muzikant Jan reisde wel vijftig keer naar Ierland: ‘Het harde leven wordt door de muziek draaglijk’

Jan van Leeuwen (76) uit Bodegraven trok veertig jaar geleden tot twee keer toe met een huifkar door Ierland. Zeker vijftig reizen later vertelt hij in zijn pub aan de Nieuwstraat met leden van de Koudekerkse folkband Doggy Dike over hun optredens in Ierland. ,,Weet je dat de oorsprong van de troubles in Noord-Ierland in Bodegraven ligt?’’