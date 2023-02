‘Best blote foto’s’, maar Selina (27) gaf zich tóch op; nu staat ze in de finale van de FHM Buurmeisje-verkiezing

KOMT DAT ZIEN! Volkszan­ger Marco Kraats wordt nét op tijd vader en kan los tijdens carnaval: hier treedt hij op

Neem de melodie van ‘Het is een noodgeval’, vul het in met ‘Het is weer carnaval’ en je hebt de nieuwste carnavalshit van de Kamerikse volkszanger Marco Kraats te pakken. Z’n agenda puilt uit nu alle carnavalsverenigingen in het Groene Hart - en daarbuiten - weer uitpakken komend weekend. Maar het leukste nieuws: vlak voor carnaval is hij vader geworden.