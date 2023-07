Zicht op de nacht Tijdens nacht­dienst merkt verpleeg­kun­di­ge Roos (24) hechte band met collega’s: ‘Aan elkaar overgele­verd’

De zon gaat onder en de straten worden donker. Maar aan de Bleulandweg in Gouda blijft het licht 24 uur per dag aan. In het Groene Hart Ziekenhuis is de nacht nog jong voor de nachtploeg, zo ook voor verpleegkundige Roos Melchers (24). Haar nachtdienst is pas net begonnen op de Acute Opname Afdeling. ,,Je bent aan elkaar overgeleverd in de nacht. We staan er echt als team.”