ijssalon Torino Niels werkte voor Brad Pitt en maakte toetje voor queen Elizabeth, nu heeft hij zijn eigen ijssalon

Hij maakte desserts voor koningin Elizabeth in Londen en werkte als chocolatier voor wereldsterren als Brad Pitt en Angelina Jolie. Maar nu is Niels Verweij (37) terug in Woerden, waar hij zijn carrière over een andere boeg gooit. Hij is de nieuwe eigenaar van ijssalon Torino.