Bewoners in heel het Groene Hart aangemoedigd om tegels te wippen: ‘We moeten iets doen tegen klimaatverandering’

Ding-dong! Aimane komt langs de deur voor energiead­vies: ‘Als ik binnenkom, is dat echt gezellig’

Ding-dong. ‘Hallo, mijn name is Aimane, ik kom namens Just for you en ben gestuurd via de gemeente. In heel Boskoop kom ik energiebesparende producten aanleggen in huizen.’

2 februari