Brand in schuur slaat over op woning

Als jochie van 14 begonnen, na 30 jaar zet Gerben voor de laatste keer de kramen op de markt klaar

Wie op woensdag of zaterdag naar de markt gaat in de binnenstad van Woerden vindt het heel gewoon dat er kramen staan. Wat niet bekend is, is dat die al voor het krieken van de dag worden neergezet door Gerben Smit (44).