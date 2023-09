Damon (20) en Laura (20) trainden zich deze zomer suf om in Polen de beste bakker en gastvrouw te worden

Peuter (2) kreeg GHB binnen en kwam buiten bewustzijn in ziekenhuis aan: stiefvader voor rechter

Met spoed en buiten bewustzijn moest een 2-jarige peuter uit Velddriel vorig jaar mei naar het ziekenhuis. Het meisje kwam daar in kritieke toestand aan, omdat ze GHB had binnen gekregen. Vandaag stonden haar 23-jarige moeder en even oude ex-partner, een man uit de gemeente Woerden, voor de rechter in Arnhem.