Deze polder veranderde in water en viel toen droog, maar is nu weer een plas én vogel(aar)paradijs

daklozen Voor wie alles is verloren, is er altijd nog de soepfiets: ‘Ik zie het alleen maar erger worden’

Voor wie alles is verloren, is er altijd nog de soepfiets. Frans en Arnold van het Leger des Heils schenken elke donderdag een kommetje gratis soep vol voor dak- en thuisloze mensen in Gouda, én voor iedereen die daar trek in heeft of behoefte heeft aan een luisterend oor.