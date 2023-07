Dieseltruck mag straks binnenstad niet meer in, transportbedrijf heeft probleem: ‘Drie keer zo duur’

indebuurt.nl Op de Goudse warenmarkt: 'Hadden we maar eerder geweten hoe leuk het is om een eigen kraam te hebben'

“Hier zie ik mezelf ook wel staan,” dacht Rosita Verhoef (69) toen ze zo’n twintig jaar geleden als koffiedame op de Goudse markt begon. Na een lange carrière in het juweliersvak was het tijd voor iets anders. Geen eigen winkel, maar een kraam misschien…? Die kans kreeg, en gréép ze in 2009, toen de juwelier die destijds op de markt stond ermee stopte. Samen met haar man Bert (72) bedacht ze De Zilvermarkt, de kraam waarmee het juwelierspaar sindsdien op de kaasmarkt én de zaterdagse warenmarkt te vinden is.