Dit dorp dreigt zijn enige café kwijt te raken; komt er een woonhuis voor in de plaats?

Niels (12) en Lindsay (13) staan te popelen om branden te blussen en mensen te redden: ‘Je moet het gevaar opzoeken’

Veertien enthousiaste jongeren telt het nieuwe jeugdbrandweerkorps De Waarden, dat zaterdag werd geïnstalleerd. De leden van 12 tot 18 jaar staan te popelen om branden te blussen en mensen te redden, maar het is de vraag of ze dat ooit zullen doen voor de posten Zegveld, Harmelen, Kamerik of Woerden.

22 januari