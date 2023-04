Dit is hoeveel oranje auto's er in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk rondrijden

Wéér tegenslag voor sportcen­trum De Kuil: ook ‘laatste redmiddel’ kan hardnekki­ge legionella niet uitroeien

Wéér een tegenvaller voor de beheerder van zwembad en sporthal De Kuil in Bodegraven: het gaat nog wel even duren voordat het legionellaprobleem bij de douches is opgelost.