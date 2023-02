Felle kritiek op hoe provincie omspringt met boeren die moeten stoppen: ‘Draagt niet bij aan vertrouwen’

COLUMN Boeren hoorden via een mailtje dat ze weg moeten: hoe haal je het in je hoofd?

Dat je boerenbedrijven, die al generaties lang in de familie zijn, per mail meldt dat ze moeten opkrassen. Dat je in drie zinnen gewag maakt van het feit dat hun eeuwenlange thuis niet langer hun thuis is. Dat doe je toch niet?