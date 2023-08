Gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet in tweede halfjaar 63 statushouders huisvesten

Op zoek naar een luisterend oor en erkenning? Herstel­huis Gouda heeft deuren geopend

Aan de Roerdompstraat in de wijk Korte Akkeren in Gouda is het Herstelhuis van Stichting Kernkracht geopend. Een Gouwenaar of een regiogenoot die iets lastigs heeft meegemaakt, iemand is verloren of last heeft van een burn-out kan daar even de tijd nemen voor zichzelf.