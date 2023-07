Jacht op kwelgees­ten kraai, kauw en duif voorlopig verboden: ‘Het wordt volgend jaar een ramp’

Het schieten op vraatzuchtige kraaien, kauwen en houtduiven is in Zuid-Holland voorlopig verboden. Dat is heel slecht nieuws voor de boeren en beheerders van weidevogels in het Groene Hart. ,,Ik hou mijn hart vast voor wat er gaat gebeuren.”