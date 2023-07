Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bodegraven-Reeuwijk vandaag

Berry kan niet wachten op nieuwe skatebaan: ‘Goed park kan skaters vanuit hele wereld hier laten rollen’

Hij was negen jaar, had een oud skateboard en raakte na zijn eerste bezoekje aan het Goudse skatepark verslingerd aan de urban sport. Ruim twintig jaar later rolt Gouwenaar Berry Heesen (34) nog steeds en hoopt hij dat er veel meer skaters bijkomen: ,,Skaten leert je levenslessen.”