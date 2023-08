Krijgen andere ziekenhui­zen straks dezelfde problemen als Alrijne? Vijf andere vragen plús antwoorden

Sta je op de nominatie om geopereerd te worden in oktober, gaat de operatiekamer dicht. Het Alrijne Ziekenhuis doet een aantal ok's in Leiden en Alphen op slot. Het geld is op. Wat kun je doen als patiënt, hebben andere ziekenhuizen er ook last van en worden de wachtlijsten dan nog langer? Zes vragen en antwoorden.