Histori­sche kaasmarkt in Woerden: Boerenkaas wordt steeds beter en zo komen ze daar achter

Ruiken, proeven en nog eens ruiken aan de doorgesneden boerenkazen. En de buitenkant beoordelen. Tien keurmeesters zijn er in koppels van twee druk mee in het Kaaspakhuis in Woerden. Het is aan de vooravond van de jaarlijkse historische kaasmarkt, zaterdag, op het Kerkplein traditie.