Hans loopt slecht en heeft altijd pijn, nu stapt hij zonder stok en pijn het zwembad in

indebuurt.nl Huis met eigen bar én zwembad? Deze woning aan de Crabeth­straat staat te koop

Even een baantje trekken voor je aan het werk gaat in je eigen super-de-luxe thuiswerkkantoor en in de avond een borreltje met vrienden in je eigen bar… De eigenaar van deze woning hoeft het huis nooit te verlaten! Goedkoop is dit stulpje niet, maar dromen mag.