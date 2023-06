Helder weer in Bodegraven-Reeuwijk vandaag

2600 jongeren voor 247 woningen: stormloop op appartemen­ten met vaste barbecue en broodjes­bar

Het bouwplan voor 247 appartementjes in de Spoorzone in Gouda volgens het concept 1828 zou enige verlichting moeten brengen in de woningnood onder jongeren. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat, want er hebben zich 2600 jongeren uit Gouda en omgeving gemeld.