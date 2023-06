Helder weer in Bodegraven-Reeuwijk vandaag

Hoe is het nu met? Toen zijn vader ernstig ziek werd, moest horecaman Michel zijn grote liefde verkopen

Horeca-ondernemer Michel Wouters is sinds vorig jaar de trotse eigenaar van Brasserie De Halve Maan in De Meije. Door pittige familieomstandigheden moest Michel zijn eerste grote liefde: restaurant Strand Zomer in Nieuwkoop verkopen, maar hij is en blijft zielsgelukkig in De Meije.