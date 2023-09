Hogere accijns op alcohol: meer dan 20.000 inwoners Bodegraven-Reeuwijk geraakt

indebuurt.nl Sunday Funday: Zet je dansschoe­nen klaar voor dit popfesti­val in Woerden!

Ja, hoor! Op zondag 24 september strijkt het rondreizende popfestival ‘de Popronde’ neer in Woerden. Dit jaar kun je luisteren en kijken naar 25 optredens, die verspreid zijn over elf locaties in de stad.