In Bodegraven-Reeuwijk lichte regen vanochtend

Deze superslim­me trailers zorgen dat de aardappel niet als puree bij de fabriek aankomt

Als je aardappels met tonnen tegelijk in de laadbak stort, er kilometers mee rijdt om ze daarna er bij de fabriek uit te kieperen, blijft er niet meer over dan puree. Het is dus ontzettend belangrijk om ze goed te vervoeren. Van der Peet uit Nieuwkoop heeft zich hier zo goed in gespecialiseerd dat hun trailers over de hele wereld gewild zijn.