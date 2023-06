‘Jongste’ dominee Nathan Noorland ‘draagt herdersstaf over': kerk zoekt nieuwe voorganger

Stortvloed aan WOZ-bezwaren kost gemeenten tonnen (en jou uiteinde­lijk méér geld)

Oproepen van gemeenten ten spijt, maken steeds meer huizenbezitters via bureautjes bezwaar tegen de in hun ogen te hoge WOZ-waarde. In Zuidplas komt inmiddels 80 procent van de bezwaren via no-cure-no-pay-bureaus. Kosten? Dik twee ton.