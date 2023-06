Juwelier in Bodegraven kan weer open na plofkraak

Toen deze typemachi­ne­win­kel openging stuurde Tom Hanks een brief (en die staat ingelijst op de balie)

Een typemachine ouderwets en traag? Misschien wel, maar daar is niets mis mee, vindt George Meehan (44). Hij is samen met schoonzus Rianne Meehan eigenaar van de Typemachinefabriek in Gouda. De (voorlopig) enige typemachinewinkel in Nederland.