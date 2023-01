Klimaatpartij roept alle bedrijven op om één parkeerplek op te offeren en daar een boom te planten

Alphense columniste Emine Uğur genomi­neerd voor ‘Vrouw in de Media Award’

De Alphense columniste Emine Uğur is genomineerd voor een ‘Vrouw in de Media Award'. Uğur is sociaal dienstverlener, schrijft columns in dagblad Trouw en strijdt om het stigma van armoede af te halen.

1 januari