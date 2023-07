Laatste overblijfsel turbine De Windvogel wordt ontmanteld

Initiatief voor islamiti­sche basis­school in Woerden: ‘We willen het onderwijs­land­schap verrijken’

Een islamitische basisschool in Woerden. Dat is de inzet van de stichting Het Onderwijspad. Die is eind vorige week begonnen om te peilen of er genoeg animo is voor een basisschool, gebaseerd op de kernwaarden van de islam. ,,Wij willen het onderwijslandschap in Woerden verder verrijken.”