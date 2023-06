Lekker weer in Bodegraven-Reeuwijk vandaag

Defensie-ei­land wordt weer een écht eiland: dam wordt gesloopt en maakt plaats voor brug

Het Defensie-eiland in Woerden wordt weer een eiland. Een nieuwe brug is ook meteen het laatste klusje in de nieuwe woonwijk waar vroeger soldaten bivakkeerden. De dam naar het centrum wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komt de zogeheten Centraalbrug.