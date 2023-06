Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in regio rond Bodegraven-Reeuwijk gedaald

Persoon zoekt naar sleutels bij sloot, maar vindt vuurwapen: ‘Ik sta hier met een pistool’

Tijdens een onschuldige zoektocht naar een sleutel in een sloot in Schoonhoven is vrijdagochtend een wapen aangetroffen. De vinder belde direct het noodnummer, de politie was vier minuten later al ter plaatse. ,,Je weet van tevoren nooit of ‘ie geladen is en kan afgaan.”