Man door hulpdiensten uit water gered en gereanimeerd

Met schoolreis­je bezocht hij Avifauna, nu reikt filmmaker Martin Koolhoven in Alphen VOA-a­wards uit

Filmmaker Martin Koolhoven keert terug in Alphen. Niet in vogelpark Avifauna, waar hij als kind kwam, maar in theater Castellum. Daar reikt hij donderdag de prestigieuze VOA-awards uit aan de beste Alphense ondernemers.

9 januari