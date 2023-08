Marktplaats: aanbod airco's in Bodegraven-Reeuwijk keldert in juli

Tim is pas 15, maar hij racet nu al tegen volwasse­nen: ‘Uiteinde­lijk is iedereen op zoek naar jonge autocou­reurs’

Met drie Nederlandse kampioenschappen in de kart op zijn palmares wachtte Tim van Elleswijk vol ongeduld op de dag dat hij vijftien jaar oud werd. Nu dat zo ver is, mag hij eindelijk meedoen aan wedstrijden in de auto. In zijn eerste seizoen prijkt de naam Van Elleswijk direct bovenaan het nieuwkomersklassement.