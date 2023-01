Meer leerlingen in regio spijbelden afgelopen schooljaar, maar er is ook goed nieuws

Leerplichtambtenaren in de regio hebben het drukker gehad met spijbelaars. Het aantal verzuimmeldingen is gestegen. Het goede nieuws: het aantal schoolverlaters daalt.

Het afgelopen schooljaar (2021-2022) werden er 2474 zaken behandeld die te maken hadden met ongeoorloofd verzuim. Dat gaat dan om leerlingen die leerplicht hebben (5- tot en met 16-jarigen) én de zogeheten kwalificatieplicht (16- en 17-jarigen). De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een diploma heeft gehaald, of 18 is geworden.

De 2474 zaken gaan over scholieren uit de gemeentes Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen die zonder toestemming niet op school zijn verschenen. Het vorige schooljaar waren er 2231 zaken. Het bureau Leerlingzaken, dat deze cijfers in haar jaarverslag publiceert, stelt dat ‘de volledige openstelling van de scholen’ (nadat de scholen tijdens de coronapandemie een tijdlang gesloten bleven) een rol heeft gespeeld bij de toename van het verzuim.

Spijbelaars

De meeste spijbelaars, laatkomers of leerlingen die buiten de schoolvakanties op vakantie gaan zonder toestemming worden geteld in Gouda (687 gevallen), daarna volgen Krimpenerwaard (293), Waddinxveen (251) en Bodegraven-Reeuwijk (232). In alle gemeentes is sprake van een toename.

Veel verzuimmeldingen komen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Opvallend is het hoge aantal verzuimmeldingen in het basisonderwijs in Gouda (29). In totaal is in de genoemde gemeentes het afgelopen schooljaar 1665 keer een melding van schoolverzuim gemaakt, vorig schooljaar ging het om 1330 meldingen. Er werd 24 keer een proces-verbaal opgemaakt, 19 keer werd een scholier verwezen naar Halt. De overige leerlingen kregen een waarschuwingsgesprek.

Schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald, sinds er in 2018 in de regio afspraken over zijn gemaakt. In dat schooljaar gingen nog 1068 jongeren voortijdig van school. Afgelopen schooljaar ging het om 497 jongeren, een percentage van 1,65 procent. Dat is onder het landelijk gemiddelde van 1,87 procent.

