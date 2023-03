Moeder houdt kind thuis om seksuele voorlichting, school is wantrouwen zat: ‘Ze nemen het gewoon niet aan’

Nog dit jaar asielzoe­kers­cen­trum ergens in Woerden; COA zoekt geschikte plek

Woerden krijgt een asielzoekerscentrum voor 185 personen. Het COA is op zoek naar een plek. De gemeente krijgt uiterlijk over zes weken te horen of het doorgaat en zo ja welke locatie geschikt is. Als het asielzoekerscentrum er komt, komen de eerste bewoners rond de jaarwisseling.