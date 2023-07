Naast een Kaaskoningin krijgt Bodegraven dit jaar ook een Kaasprinses met hofmeisjes

1500 patiënten hebben plots geen huisarts meer: ‘Dit is toch Nederland-onwaardig’

Huisarts Van Dobben stopt per 1 juli met zijn praktijk in Bodegraven. Zijn meer dan duizend patiënten zitten nu met de handen in het haar. Van Dobben kon ondanks zijn inspanningen namelijk geen vervangende huisarts vinden. ,,Wat moeten we nu?’’ vragen bezorgde Bodegravers zich af.