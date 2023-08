Nachtvlinders spotten populaire hobby: 269 soorten geteld in Bodegraven-Reeuwijk

Betere waterdoor­stro­ming in Polder Bloemen­daal met nieuwe brug: Winterdijk zes weken dicht

In de eeuwenoude Winterdijk in de Polder Bloemendaal tussen Waddinxveen en Gouda wordt een nieuwe bredere brug voor fietsers en voetgangers gebouwd om bij zware regenval het water sneller op de Molenvliet en in de Gouwe gepompt te krijgen.