Omrijden! N458 in Bodegraven twee weken afgesloten

Migratiekaravaan Nieuw project legt verhaal vast van Boskoopse gastarbei­ders: ‘Ik kan het mijn vader niet meer vragen’

Over de Boskopers die in de jaren 60 uit Marokko kwamen om hier als ‘gastarbeider’ aan de slag te gaan, is maar weinig te vinden. Het project De Migratiekaravaan brengt hier verandering in. Daarbij wordt de connectie gelegd met andere ‘vreemdelingen’ die zich in Boskoop vestigden: planten.