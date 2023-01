Originele voorwerpen in expositie over rampjaar nu te zien in Nieuwerbrug

MET POLL Onderzoek naar mogelijk­heid om school in Oude Raadhuis te huisvesten: ‘Onhandig daar 25.000 euro aan uit te geven’

Het Oude Raadhuis is al jaren onderwerp van discussie. Dat het pand van onschatbare historische waarde is voor de gemeente staat als een paal boven water. Wie er langdurig gebruik mag gaan maken van het gebouw is de vraag. Daarom volgt een onderzoek naar de mogelijkheid het Scala College in het gebouw te huisvesten.

12 januari