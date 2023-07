Oud-burgemeester én slachtoffer Van der Kamp opgelucht dat delen van iemands adres op internet strafbaar wordt

Uitgelegd Waarom je wél je cavia of hamster mag doden, maar je hond of kat níet

Cornelis van D. (54) kreeg vorige week een taakstraf opgelegd, omdat hij een kitten had vermoord. Opvallend was dat hij ook twee cavia’s en een egel tegen de muur had gegooid, maar alleen terechtstond voor het doden van de kitten. Het ombrengen van de andere dieren is niet bij wet verboden. Waarom niet?