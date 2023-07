Oud-burgemeester Van der Kamp opgelucht met nieuwe doxing-wet: ‘Mensen moeten gewoon hun werk kunnen blijven doen’

Wéér is het raak: Hagedis in Goudse Hout opnieuw vernield: ‘Ik vind het echt zo jammer’

Het kunstwerk ‘Saying hi and goodbye’ in natuurgebied de Goudse Hout is onlangs vernield. Twee jaar geleden gebeurde dit ook al: ‘Heb het gapende gat zo liefdevol mogelijk proberen te verbinden.’