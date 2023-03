Overleden persoon gevonden bij woning in Bodegraven, geen misdrijf

In de voortuin staat een witte tent van de politie. De hulpdiensten werden rond 17.00 uur opgeroepen voor een reanimatie, maar een politiewoordvoerder zei in eerste instantie dat een misdrijf niet werd uitgesloten. Uiteindelijk ging het om een man die onwel werd. Het onderzoek is een standaard procedure om vast te stellen of het om een misdrijf gaat of niet, stelde een politieman. Het is niet bekend of de overledene ook in het huis aan de De Ruyterlaan woonde.