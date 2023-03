Overleden persoon gevonden bij woning in Bodegraven, misdrijf niet uitgesloten

uitgelegd Waarom de vondst van het eerste kievitsei bijzonder is: ‘Symbool voor het begin van het voorjaar’

Grote persberichten en foto’s: in Waddinxveen werd zaterdag het eerste kievitsei van Zuid-Holland gevonden, in Woerden maandag het eerste van Utrecht. Waarom al die aandacht? Fien Verbij, vrijwilliger in het natuur- en landschapsbeheer, legt het uit.