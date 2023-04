Peperduur graf: in deze gemeente in het Groene Hart ben je bijna het meeste geld kwijt van héél Nederland

Er zitten grote verschillen in prijs voor grafrechten in gemeenten in het Groene Hart. Vraagt Oudewater 1286 euro voor een graf in Hekendorp, Vredehof in Bodegraven piekt met 8110 euro. Die plaats is na Esserveld (Groningen) zelfs de duurste van Nederland, leert onderzoek van uitvaartorganisatie Monuta.