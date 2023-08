Regenbuien, maar soms ook zon in Bodegraven-Reeuwijk vandaag

indebuurt.nl Uit het straat­beeld verdwenen: de Spooksteeg

De binnenstad van ons mooie Gouda kent vele straatjes en steegjes, maar wist je dat we er vroeger nóg veel meer hadden? Veel kleinere straten en stegen zijn door de eeuwen heen uit ons straatbeeld verdwenen of niet meer toegankelijk. Zoals deze steeg: de Spooksteeg is zo onbekend, dat hij misschien zelfs niet bestaan heeft!