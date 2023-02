Rikst zoekt studio voor fotoshoots, maar die is niet te vinden in Bodegraven: ‘Er is niks of het is te duur’



Het is vrijwel onmogelijk als zelfstandig ondernemer een plekje te vinden in Bodegraven, is de ervaring van Rikst Slingerland. De fotografe zoekt al anderhalf jaar een studio, maar vooralsnog zonder resultaat. ,,Er is niks of het is te duur.”